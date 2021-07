Bundeswehr:Wenn Mordfantasien straflos bleiben

Von Ronen Steinke, Berlin

Es hat in den vergangenen Jahren eine besonders hartnäckige Aufklärerin in der Bundeswehr gegeben. Eine zivile Juristin ohne Uniform, die bei rechtsextremen Vorfällen besonders stark nachfasste. In der karmesinroten Robe der Wehrdisziplinaranwältin hat sie dafür gestritten, Männer aus der Armee zu werfen. Die Vorfälle, denen sie sich widmen musste, waren zahlreich. Und es dürfte nicht nur dieser Juristin, ihr Name ist Martina Rosenberg, heute schwerfallen zu akzeptieren, wie wenig das alles gebracht hat.