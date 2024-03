Um die notleidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu versorgen, plant die Bundesregierung eine Luftbrücke mit Beteiligung der Bundeswehr. Die Luftwaffe soll in einer deutsch-französischen Gemeinschaftsaktion humanitäre Güter über dem Küstengebiet abwerfen. Das erfuhr die Süddeutsche Zeitung aus Regierungskreisen. Die Aktion erfolge auf Bitten des Auswärtigen Amtes und werde gerade mit dem Verteidigungsministerium abgestimmt, hieß es in Regierungskreisen. Für die Hilfslieferungen sollen nach SZ-Informationen zwei Transportflugzeuge vom Typ Herkules C130 genutzt werden - sie sind Teil der binationalen Staffel "Rhein". Diese sind momentan im französischen Évreux stationiert. Die Planungen sind im Prinzip abgeschlossen. Man gehe von einer Beauftragung noch in dieser Woche aus, hieß es. Die Luftwaffe könnte die humanitären Hilfen auf einer Basis in Jordanien aufnehmen, über den Gazastreifen fliegen und dort fallenlassen. Angesichts der katastrophalen Versorgungslage vor allem im Norden des umkämpften Gazastreifens haben die USA, Frankreich und andere Nationen bereits vor einigen Tagen begonnen, Hilfslieferungen mit Lebensmitteln an Fallschirmen abzuwerfen.