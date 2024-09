In Deutschland gibt es längst keine Notlandeplätze mehr für die Luftwaffe. Jetzt muss sie ein besonderes Manöver in Finnland üben, zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Was die Piloten hier durchspielen, hat einen brandaktuellen Hintergrund.

Von Sina-Maria Schweikle, Rovaniemi

Zwei kleine schwarze Punkte am Himmel, die sich der Autobahn immer mehr nähern. Rund zwei Kilometer geht die asphaltierte Straße geradeaus, links und rechts erstreckt sich der herbstlich orange gefärbte Wald. Langsam werden aus den schwarzen Punkten deutsche Kampfflugzeuge vom Typ Eurofighter, die sich der 22 Meter breiten Fahrbahn nähern. Ein lautes Dröhnen durchdringt die Luft, sie vibriert. Mit mehr als 300 Kilometern pro Stunde rast der Pilot auf eine provisorische Landebahn mitten im finnischen Lappland zu. Es ist Punkt zwölf Uhr, als der erste Eurofighter bei Ranua in Finnland kurz aufsetzt und sofort wieder am Horizont verschwindet. „Touch and Go“ nennt sich das. Die Luftwaffe spricht hinterher von einem „historischen Ereignis“. Denn zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren übt sie die Landung auf einer Autobahn.