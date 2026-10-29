28,4 Kilometer sind es bis zur Grenze nach Belarus . Der Oberstleutnant wischt in einem hermetisch geschützten Container auf einer großen digitalen Landkarte hin und her. „Wir wissen, wann sie üben, was sie können.“ Mit „sie“ meint er belarussische und russische Soldaten. Das Wissen über die potenziellen Feinde verdanken die Deutschen hochmoderner Radar- und Aufklärungstechnik. „Wir machen hier Signale sichtbar, von denen der Gegner noch gar nicht weiß, dass er sie ausstrahlt.“

Wenn auf der anderen Seite der Grenze größere Bewegungen stattfinden oder Flugabwehrsysteme in Stellung gebracht würden, dann werde es ernst, sagt der Offizier. Der Container steht auf einem Militärflugplatz, 33 Kilometer südwestlich der litauischen Hauptstadt Vilnius, in der das Bataillon Elektronische Kampfführung 932 der Bundeswehr stationiert ist. Rund 800 Soldatinnen und Soldaten gehören dem Bataillon an. Sie sind das vielleicht wichtigste Frühwarnsystem der Bundeswehr und sollen eine der gefährlichsten Fähigkeitslücken schließen. Die Ausbildung der elektronischen Spezialkräfte dauert in der Regel mindestens drei Jahre.

Mehr als 70 Generale haben entlang der Ostflanke mögliche Brennpunkte identifiziert

In Litauen wird auch erstmals in der Geschichte der Bundeswehr eine Brigade mit rund 5000 Soldaten dauerhaft stationiert. Dabei wächst die Bedeutung der elektronischen Kampfführung, kurz Eloka. Im Bereich des „lautlosen“ Krieges um Informationen war die Bundeswehr bisher eher mäßig aufgestellt. Jetzt will man mit Systemen wie Signalbreak, Spider, Sonicai und Baumfalke aufholen. Auch Eigenlösungen kommen zum Zug, etwa das System Minions, das nur rund 3500 Euro kostet. Es besteht aus einem silbernen Koffer mit Empfänger, Router, Antenne und Powerstation – handelsüblicher Elektronik aus dem Großhandel.

Neben dem offenen Ohr über die Grenze geht es um das umfassende Stören, falls Drohnen einfliegen. In einem Video werden auch Systeme gezeigt, die sich auf Paletten mit Fallschirmen hinter feindlichen Linien abwerfen lassen und dann von Spezialkräften am Boden installiert werden können. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz lassen sich Funksprüche auf der anderen Seite automatisch übersetzen. Auf dem Militärflugplatz bei Vilnius ist auch der Unternehmer Alexander Wüst zugegen. Der Experte für Drohnenabwehr und Sensorik befasst sich seit 25 Jahren mit Störsendern. Seine Technik, die Drohnen flugunfähig und unschädlich macht, ist derzeit sehr gefragt. „Die Bundeswehr ist ja immer sehr reaktiv“, sagt Wüst. Aus seiner Sicht hätte sie schon früher Lehren aus dem Ukraine-Krieg ziehen müssen.

Spezialisten für elektronische Kriegsführung der Bundeswehr während der Militärübung „Vigilant Owl“ am 28. Oktober in Litauen. Foto: Sean Gallup/Getty

Die Soldaten des Eloka-Bataillons 932 tragen anders als üblich keine Namensschilder, sondern nur fünfstellige Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen, ihre Gesichter sind vermummt. Sie sind der Teilstreitkraft Cyber- und Informationsraum (CIR) der Bundeswehr untergeordnet. Im Rahmen der Mission Vigilant Owl sollen sie beobachten, was drüben oder in der russischen Exklave Kaliningrad passiert. Der Oberstleutnant im Container sagt, im Falle einer Eskalation seien sie hier ein „Hochwertziel“. Die elektronischen Kampfmittel der Gegenseite würden immer zuerst bekämpft.

Das „gläserne Gefechtsfeld“ ist zum Schlagwort geworden

Entlang der Ostflanke werden derzeit Abwehrstellungen ausgebaut, Drohnensysteme stationiert und die Aufklärungsmöglichkeiten verstärkt. Mehr als 70 Generale aus Deutschland und den Niederlanden haben in dieser Woche mögliche Brennpunkte im Falle eines Konflikts mit Russland erkundet. Vieles hier an der Nato-Ostflanke ist wegen der angespannten Lage streng geheim.

Das „gläserne Gefechtsfeld“ ist zum Schlagwort dafür geworden, dass sich mithilfe von Radar- und Satellitentechnik und Drohnen praktisch alles ausspähen lässt. Jeder Soldat, jedes Fahrzeug leuchte „wie ein Christbaum“, erklärt ein Soldat. Wie diese Erkundungsarbeit draußen im Feld aussieht, wird deutlich, als einige Soldaten mit 40 Kilo Gepäck und schwer bewaffnet durch einen Wald schleichen und in wenigen Minuten das System Baumfalke aufbauen. Darauf sind sie stolz hier in der Truppe, es wurde gemeinsam mit dem Cyber Innovation Hub der Bundeswehr entwickelt, einer Art militärischem Start-up.

Ein Teilnehmer der Militärübung „Vigilant Owl“ bedient ein System zur Ortung feindlicher Radarsender. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Baumfalke besteht aus einer Kontrollstation und zwei Hardware-Koffern mit Bodenantennen und feinster Sensorik. Die Soldaten schrauben die Antennen zusammen, mehrere Meter hoch, und verkriechen sich dann in einem mit Moos und Zweigen getarnten Unterschlupf. Hier analysieren sie alle eingehenden Signale, um mögliche gegnerische Stellungen zu orten.

Das ist das erste Mal in meinen sechs Jahren als Inspekteur, wo ich sage, das bringt mich um den Schlaf. Vizeadmiral Thomas Daum

Ein Laie versteht da eher wenig, was die Radarauswertung einem sagen könnte, man sieht viele Punkte. Ein Soldat, er nennt sich Jonny und ist 33 Jahre alt, erklärt: „Wir können alles sehen, was einen Radar hat.“ Man habe hier ganz andere Trainingsmöglichkeiten als in Deutschland, weil man Live-Signale empfange. Als die russischen und belarussischen Streitkräfte im vergangenen Jahr in Belarus die Großübung „Sapad“ (Westen) abhielten, gab es aufgrund der Signale Befürchtungen, es könnte dabei wie vor dem Ukraine-Krieg zu einer Truppenkonzentration können, nur dieses Mal eben an der Grenze zum Baltikum. Das geschah nicht.

Der Inspekteur der Bundeswehr-Teilstreitkraft Cyber- und Informationsraum, Vizeadmiral Thomas Daum, bei einer Übung in Litauen. Foto: Georg Ismar

Vor Ort ist auch der Inspekteur der Teilstreitkraft Cyber- und Informationsraum, Vizeadmiral Thomas Daum. „Informationen sind das neue Gold, die Munition des 21. Jahrhunderts“, sagt er. Ohne Daten gebe es keine Chance, einen Krieg zu gewinnen. Daum ist sehr zufrieden mit der Innovationskraft der Truppe hier. Größere Sorgen bereitet ihm derzeit etwas anderes, sozusagen die Heimatfront.

Daum beunruhigt, dass Russland oder andere Akteure mit hochmodernen KI-Anwendungen Sicherheitslücken identifizieren und etwa die Strom- und Wasserversorgung lahmlegen könnten. Bei aller Qualität von Cybersicherheit sei das Risiko zuletzt noch einmal exponentiell angestiegen. Dies gelte nicht nur für die militärischen Systeme, sondern in Deutschland für alle kritischen Infrastrukturen, von Kraftwerken bis zur Lebensmittellogistik, meint Daum. „Das ist das erste Mal in meinen sechs Jahren als Inspekteur, wo ich sage, das bringt mich um den Schlaf.“