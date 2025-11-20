Linken-Chef Jan van Aken hat angesichts der Wehrdienst-Pläne der Bundesregierung angekündigt, dass seine Partei einen Ratgeber herausbringen wolle, „wie man sich am besten vor dem Militärdienst drückt“. Er sagte t-online: „Es gibt viele gute Erfahrungen, die wir gerne mit der Jugend teilen, die einfach keinen Bock hat, sich in eine Uniform pressen zu lassen.“ Laut van Aken könnte „ein ordentlicher Joint vor der Musterung helfen“, um für untauglich erklärt zu werden. Union und SPD hatten sich vergangene Woche auf ein neues Wehrdienst-Modell geeinigt. So sollen junge Männer ab dem Jahrgang 2008 von Anfang 2026 an flächendeckend für die Bundeswehr gemustert werden. Zudem gibt es einen Fragebogen vom Bund – auch für Frauen. Der Wehrdienst bleibt vorerst freiwillig, der Bundestag muss ihn noch beschließen.