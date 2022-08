Stress sei was für Leistungsschwache, sagt ein Brigadegeneral der Bundeswehr. Die Wehrbeauftragte des Bundestags nimmt die überlastete Truppe in Schutz.

Von Mike Szymanski, Berlin

Die Debatte um die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Soldatinnen und Soldaten erreicht die Politik. Seit Tagen veröffentlichen Bundeswehrangehörige unter dem Stichwort #leistungsschwach ihre Erlebnisse im Kurznachrichtendienst Twitter, wenn sie Dauerdruck und anhaltendem Stress im Alltag nicht mehr gewachsen sind. Da ist von Zusammenbrüchen die Rede, heimlichen Therapien, Angst vor dem plötzlichen Karriereende, falls Schwächen bekannt würden. Ausgelöst hatte die Reaktionen Brigadegeneral Michael Matz, der die Infanterieschule im bayerischen Hammelburg leitet, und in einem Bericht auf der Bundeswehr-Homepage über seinen Berufsalltag geäußert hatte: "Stress ist was für Leistungsschwache."

Nun hat sich die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, an die Seite der Soldaten gestellt. Sie wacht qua Amt über den Zustand der Bundeswehr. Der Süddeutschen Zeitung sagte sie: "Bei jedem meiner Truppenbesuche im In- und Ausland spüre ich, wie belastet unsere Soldatinnen und Soldaten sind." Dies gelte noch mehr seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine.

Högl erklärte: "Es gibt Verbände, die im Dauerstress sind und von einem Einsatz in den nächsten verlegen und dazwischen noch Übungen absolvieren müssen. Und die keine Zeit für Einsatznachbereitung und Kur haben - oder wo wie selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass von diesem Recht kein Gebrauch gemacht wird." Selbst in solchen Verbänden gebe es 20 Prozent unbesetzte Stellen, darüber hinaus seien nicht selten 30 bis 40 Prozent der Soldatinnen und Soldaten nicht einsatzbereit. "Oft müssen immer dieselben ran", sagte Högl.

Högl begrüßt die Debatte auf Twitter

Högl beklagt die schwierigen Rahmenbedingungen, unter denen Soldaten ihren Dienst leisten müssten. "Die Kasernen sind in ganz Deutschland in einem erbärmlichen Zustand: fehlende Unterkünfte, verschimmelte Duschen, Toilettencontainer, kein WLAN, zu wenig Spinde für die Ausrüstung, kein Schwimmbad, kein Casino. Das ist fehlende Wertschätzung und Unterstützung unserer Soldaten und Soldatinnen. Und sie nehmen es klaglos hin." Sie begrüßte die Debatte auf Twitter und bezeichnete es als mutig, dass die Soldaten "die vielen persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen" teilten.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), übt harsche Kritik an Brigadegeneral Matz für dessen Äußerung. Sie gehöre in die Kategorie "Lehrjahre sind keine Herrenjahre". "Mit einer solchen Einstellung made 1960 motiviert man keine jungen Menschen, sondern zeigt eigentlich nur, dass man in der heutigen Zeit nicht so richtig angekommen ist", sagte sie. Stress müsse gerade bei solchen sensiblen Berufen ernstgenommen werden, um "voll einsatzfähige Soldatinnen und Soldaten in diesen herausfordernden Zeiten zu haben", erklärte die Abgeordnete.