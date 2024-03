Von Georg Ismar, Berlin

Boris Pistorius huscht durch den Hintereingang herein, während die Kameras auf der anderen Seite am Eingang zum Saal mit der Nummer 2700 aufgebaut worden sind. Drinnen tagt - geheim - am späten Montagnachmittag der Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestags. Ein rot brennendes Signallicht zeigt das draußen an. Sondersitzung, wegen der Affäre um das russische Mitschneiden einer brisanten Schalte von Bundeswehroffizieren zur möglichen Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine.