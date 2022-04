Bundeswehr in Mali

Christine Lambrecht (SPD), Bundesministerin der Verteidigung, bei den Bundeswehrsoldaten in Camp Castor in Gao.

Der Einsatz in Mali ist der größte und gefährlichste für die Bundeswehr. Bei ihrem Besuch äußert Verteidigungsministerin Lambrecht Zweifel an der Mission. Aber was würden die Partner sagen, wenn die Deutschen sich zurückziehen?