Kriegsflieger am deutschen Himmel

Die ersten US-Transportmaschinen für die Großübung sind bereits im Mai auf dem Fliegerhorst in Wunstorf bei Hannover gelandet.

Bei der größten Luftübung in der Nato-Geschichte simuliert das Bündnis den Überfall eines östlichen Militärbündnisses. Die Gewerkschaft der Flugsicherung warnt vor bis zu 830 Stunden an Flugverspätungen am Tag.