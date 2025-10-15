Der Tag nach dem Unfall beginnt früh für Boris Pistorius. Um 7.55 Uhr betritt er den Sitzungssaal des Verteidigungsausschusses im Paul-Löbe-Haus. Eigentlich soll es um den Haushalt gehen, doch jetzt geht es auch um Schadensbegrenzung in eigener Sache.
Wehrpflicht-Debatte„Ich habe keine Tränen gesehen“
Lange dachten sie bei der Union, das wird schon mit dem Wehrdienst-Kompromiss. Auch bei der SPD dachten das viele. Doch Boris Pistorius sandte unklare Signale. Die Chronologie des jüngsten Koalitionsunfalls.
Von Georg Ismar und Robert Roßmann, Berlin
Pistorius und Dobrindt sehen "uns" in hybrider Bedrohung
Nach dem Eindringen von Drohnen in den Luftraum Dänemarks äußerten sich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.
