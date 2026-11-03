Der ADAC hat den „H145M“ als gelben Rettungshubschrauber im Einsatz, die Bundeswehr soll eine militärische Variante bekommen. Doch es gibt Probleme mit der Bewaffnung.

Verteidigungsminister Boris Pistorius will bekanntlich weg von den teuren „Goldrandlösungen“, also ständigen Neuentwicklungen für die Bundeswehr. Weil das immer länger als geplant dauert. Und immer teurer als gedacht wird. Doch manchmal ist es mit den Alternativen so eine Sache. So kämpft das Verteidigungsministerium nun mit sehr gravierenden Beschwerden des Bundesrechnungshofs – und einem Kampfhubschrauber, der nicht richtig schießen kann.