Eigentlich sind sich viele Politiker einig: Die Bundeswehr braucht eigene Kamikaze- Drohnen . Das sind Drohnen, die sich eine weite Strecke in der Luft halten und mit Sprengstoff bepackt auf ihr Ziel abstürzen, um zu explodieren. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat am Mittwoch in der ARD-Tagesschau gesagt: „Das ist ein wichtiges Feld für die Bundeswehr und ich füge hinzu: Wir sind auf dem Feld weiter als wir glauben und auch weiter als manche Partner.“

Allerdings: Pistorius wäre bei der Beschaffung der Drohnen wohl gerne noch schneller gewesen. Er wollte etwa 4,4 Milliarden Euro investieren, um Tausende tödliche Kamikaze-Drohnen zu kaufen. Aber der Haushaltsausschuss hat ihn gebremst: Zunächst stehen dafür jetzt 540 Millionen Euro zur Verfügung – allerdings könnten daraus mal bis zu zwei Milliarden Euro werden.

Dass die Frage, ob und wie viele Kamikaze-Drohnen angeschafft werden, überhaupt zu so einem Politikum geworden ist, liegt vor allem an Peter Thiel. Der Milliardär ist ganz offen ein Gegner liberaler Demokratien – und ein Investor beim Berliner Militär-Startup Stark Defence. Eines der Unternehmen, die künftig Drohnen liefern sollen.

Über die Ideologie von Peter Thiel und die US-amerikanischen Tech-Oligarchen spricht in dieser Folge Jannis Brühl, Digitalexperte aus der SZ-Wirtschaftsredaktion. Er sagt: „Die Vorstellung dieser Gruppe von Tech-Oligarchen ist es, die regelbasierte demokratische Ordnung in der Form, die wir sie jetzt haben, zu zerschlagen.“

Zum Weiterlesen:

Die Tipps für europäische Alternativen zu den großen US-Plattformen lesen Sie hier.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Lars Langenau, Justin Patchett

Produktion: Laura Sagebiel

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Tagesschau

Redaktionsschluss war Freitag, 27.02.2026, um 14:30 Uhr.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.