Die Bundeswehr will nach jahrelanger Debatte erstmals in großer Zahl kampffähige Drohnen beschaffen. In einem ersten Schritt sollen zunächst kleinere Stückzahlen solcher Angriffsdrohnen von mehreren Herstellern eingekauft werden, um diese in der Truppe zu testen und die Soldaten mit Drohnen zu schulen, hieß es am Donnerstag aus dem Verteidigungsministerium. Ende des Jahres solle entschieden werden, welche ein oder zwei Systeme in sehr großer Stückzahl eingekauft werden sollen. Dann sollen Drohnen in vierstelliger oder noch höherer Zahl angeschafft werden.