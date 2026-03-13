Als der Oberstabsbootsmann Markus, aufgewachsen in einem protestantischen Elternhaus, vor bald 20 Jahren zum Islam konvertierte, habe das eher pragmatische Gründe gehabt, sagt er. Seine muslimische Frau und er seien sich vor der Hochzeit einig gewesen, dass sie ihren Kindern zu Hause nur eine Religion vorleben wollen. „Ich habe mich damit beschäftigt und irgendwann gesagt: Klar, mach’ ich.“ So kam der Marinesoldat zum Islam, dreizehn Jahre nach dem Beginn seines Wehrdienstes.