Als der Oberstabsbootsmann Markus, aufgewachsen in einem protestantischen Elternhaus, vor bald 20 Jahren zum Islam konvertierte, habe das eher pragmatische Gründe gehabt, sagt er. Seine muslimische Frau und er seien sich vor der Hochzeit einig gewesen, dass sie ihren Kindern zu Hause nur eine Religion vorleben wollen. „Ich habe mich damit beschäftigt und irgendwann gesagt: Klar, mach’ ich.“ So kam der Marinesoldat zum Islam, dreizehn Jahre nach dem Beginn seines Wehrdienstes.
ReligionDie Bundeswehr sucht erstmals muslimische Seelsorger
Wie christliche und jüdische Soldaten sollen auch Muslime in der Armee mit Geistlichen ihres Glaubens sprechen können. Ein muslimischer Soldat fragt sich allerdings, wie das Angebot in der überwiegend christlichen Truppe ankommt.
Von David Kulessa, Berlin/Wilhelmshaven
