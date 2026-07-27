Die Bundeswehr wird massiv aufgerüstet. Doch wird zu viel in Panzer und zu wenig in Innovation investiert? Minister Pistorius nimmt nun ausführlich zu den Vorwürfen Stellung.

Um den Investitionsstau bei der Bundeswehr abzubauen, der in den vergangenen Jahrzehnten entstanden ist, und Deutschland für einen möglichen Krieg zu wappnen, sollen bis 2030 rund 700 Milliarden Euro in Verteidigung und Ausrüstung fließen. Es ist das größte Rüstungs- und Schuldenprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik. Doch mit der Summe wuchsen zuletzt die Zweifel, ob das Geld sinnvoll eingesetzt wird.