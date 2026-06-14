Der Reservist David Matei wirbt in den sozialen Medien und nun auch mit einem Buch für das Militär. Wie er versucht, junge Menschen davon zu überzeugen, für die Freiheit Deutschlands notfalls auch zu kämpfen.

David Matei kannte Ole Nymoen bis zu jenem gemeinsamen Auftritt in der Sendung „Hart aber fair“ nicht. Als er von dem anderen Gast erfuhr, besorgte er sich dessen Buch „Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde“. Nymoen wäre bereit, lieber in Unfreiheit zu leben, als für die Freiheit zu sterben. Es ist außer der Absage an die Verteidigung des Landes auch eine Art Staatskritik. Matei staunte, er fand das argumentativ zu eindimensional und egoistisch.