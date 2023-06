Nach SZ-Informationen werden die anfälligen Transporthubschrauber der Bundeswehr erst in vier Jahren nach und nach ausgetauscht. Das Beispiel zeigt, wie mühsam die "Zeitenwende" in der Praxis ist.

Von Mike Szymanski, Berlin

Die Bundeswehr wird voraussichtlich noch vier Jahre auf ihre ersten neuen, schweren Transporthubschrauber vom Typ Chinook-47F warten müssen. Von 60 Hubschraubern, die Deutschland in den USA bestellen möchte., werden nach Informationen der Süddeutschen Zeitung erst von September 2027 an und dann zunächst auch erst nur drei Maschinen an die Bundeswehr ausgeliefert. 2028 folgen weitere neun, dann erst steigen die Zahlen auf zwölf Hubschrauber in den jeweils folgenden Jahren bis 2031. In zehn Jahren soll der letzte Hubschrauber an die Bundeswehr übergeben werden.