Ein Flieger der Luftwaffe hat Hilfsmaterial aus Deutschland in das derzeit schwer von der Pandemie getroffene Indien gebracht. An Bord der Maschine waren 120 Beatmungsgeräte sowie 13 Sanitätssoldatinnen und -soldaten. Sie kam am Samstagabend (Ortszeit) in der Hauptstadt Delhi an, teilte die Luftwaffe mit. Den Krankenhäusern in Indien geht wegen der hohen Zahl an Corona-Patienten medizinischer Sauerstoff aus. Die Soldatinnen und Soldaten sollen eine mobile Sauerstoffgewinnungsanlage aufbauen und Personal des örtlichen Roten Kreuzes einweisen. Indien verzeichnete am Sonntag 392 488 Corona-Neuinfektionen.