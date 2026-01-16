Die Antwort aus dem Weißen Haus auf die Grönland-Mission einiger Nato-Staaten lässt nicht lange auf sich warten. Zur Entspannung ist sie eher nicht geeignet. Sie glaube nicht, „dass Soldaten in Europa den Entscheidungsprozess des Präsidenten beeinflussen oder dass das einen Einfluss auf sein Ziel hat, Grönland zu erwerben“, sagt die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Karoline Leavitt.