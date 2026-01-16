Die Antwort aus dem Weißen Haus auf die Grönland-Mission einiger Nato-Staaten lässt nicht lange auf sich warten. Zur Entspannung ist sie eher nicht geeignet. Sie glaube nicht, „dass Soldaten in Europa den Entscheidungsprozess des Präsidenten beeinflussen oder dass das einen Einfluss auf sein Ziel hat, Grönland zu erwerben“, sagt die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Karoline Leavitt.
Bundeswehr-EinsatzTrump droht den Grönland-Freunden mit Zöllen
15 deutsche Soldaten sind zur Erkundung in Grönland eingetroffen. Die Mission der Bundeswehr und weiterer Nato-Partner ärgert den US-Präsidenten.
Von Georg Ismar
Grönland:Sie trauen Trump hier alles zu
In Nuuk müssen sie sich erst daran gewöhnen, dass in Washington über sie verhandelt wird. Mal will Trump Grönland kaufen, dann erobern, was auch immer. Szenen aus einem kleinen, großen und einigermaßen aufgeschreckten Land.
