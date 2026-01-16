Zum Hauptinhalt springen

Bundeswehr-EinsatzTrump droht den Grönland-Freunden mit Zöllen

Lesezeit: 3 Min.

In Grönlands Hauptstadt Nuuk sollen 15 Soldaten der Bundeswehr den Nato-Schutz in der Arktis verstärken.
In Grönlands Hauptstadt Nuuk sollen 15 Soldaten der Bundeswehr den Nato-Schutz in der Arktis verstärken. (Foto: Lokman Vural Elibol/IMAGO)

15 deutsche Soldaten sind zur Erkundung in Grönland eingetroffen. Die Mission der Bundeswehr und weiterer Nato-Partner ärgert den US-Präsidenten.

Von Georg Ismar

Die Antwort aus dem Weißen Haus auf die Grönland-Mission einiger Nato-Staaten lässt nicht lange auf sich warten. Zur Entspannung ist sie eher nicht geeignet. Sie glaube nicht, „dass Soldaten in Europa den Entscheidungsprozess des Präsidenten beeinflussen oder dass das einen Einfluss auf sein Ziel hat, Grönland zu erwerben“, sagt die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Karoline Leavitt.

Zur SZ-Startseite

Grönland
:Sie trauen Trump hier alles zu

In Nuuk müssen sie sich erst daran gewöhnen, dass in Washington über sie verhandelt wird. Mal will Trump Grönland kaufen, dann erobern, was auch immer. Szenen aus einem kleinen, großen und einigermaßen aufgeschreckten Land.

SZ PlusVon Peter Burghardt und Michael Neudecker

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite