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BundeswehrFast 2000 mutmaßliche Fälle sexualisierten Fehlverhaltens in der Bundeswehr

Lesezeit: 2 Min.

1114 der gemeldeten Verdachtsfälle aus den vergangenen fünf Jahren wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums an Staatsanwaltschaften abgegeben.
1114 der gemeldeten Verdachtsfälle aus den vergangenen fünf Jahren wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums an Staatsanwaltschaften abgegeben.
Florian Gaertner/IMAGO

Eine Liste aus dem Verteidigungsministerium offenbart so viele inakzeptable Vorkommnisse in der Truppe, dass Generalinspekteur Breuer eine Mahnung ausspricht. Es geht auch um mutmaßlichen Kindesmissbrauch.

Von Sina-Maria Schweikle und Lina Verschwele, Berlin

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Es waren heftige Vorwürfe, mit denen die Bundeswehr Ende 2025 konfrontiert war: extremistische Handlungen, Drogenmissbrauch und sexuelle Übergriffe durch zahlreiche Soldaten des Fallschirmjägerregiments 26 im rheinland-pfälzischen Zweibrücken. „Verhaltensweisen, die keinen Platz in der Bundeswehr haben“, schrieb die Bundeswehr kurz darauf in einem Statement und entließ mehrere Soldaten.

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