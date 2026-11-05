Der in der Truppe geschätzte Generalleutnant übernimmt im Februar die Führung der Bundeswehr. Er löst damit Carsten Breuer ab, der bald den Vorsitz des Nato-Militärausschusses übernimmt.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) macht den bisherigen Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding, zum neuen ranghöchsten Soldaten der Bundeswehr. Pistorius habe entschieden, dass Freuding im Februar 2027 neuer Generalinspekteur der Bundeswehr werde, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Er folgt auf General Carsten Breuer, der zum neuen Chef des Militärausschusses der Nato gewählt worden ist.