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BundeswehrChristian Freuding wird neuer Generalinspekteur

Lesezeit: 2 Min.

Der 55-jährige Freuding galt seit Wochen als Favorit für die Stelle des ranghöchsten Soldaten.
Der 55-jährige Freuding galt seit Wochen als Favorit für die Stelle des ranghöchsten Soldaten.
Foto: Sean Gallup/Getty Images

Der in der Truppe geschätzte Generalleutnant übernimmt im Februar die Führung der Bundeswehr. Er löst damit Carsten Breuer ab, der bald den Vorsitz des Nato-Militärausschusses übernimmt.

Von Georg Ismar und Sina-Maria Schweikle, Berlin

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Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) macht den bisherigen Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding, zum neuen ranghöchsten Soldaten der Bundeswehr. Pistorius habe entschieden, dass Freuding im Februar 2027 neuer Generalinspekteur der Bundeswehr werde, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Er folgt auf General Carsten Breuer, der zum neuen Chef des Militärausschusses der Nato gewählt worden ist.

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