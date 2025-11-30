Einiges aus den Zeiten des Kalten Krieges kehrt gerade mit Wucht zurück. Auch, zum Beispiel, vielerorts längst vergessene Geräusche. Die Luftwaffe hat gerade mitgeteilt, dass ab sofort die taktischen Luftwaffengeschwader wieder verstärkt den Tiefflug in Deutschland trainieren werden. Kampfflugzeuge können für maximal zwei Minuten auf bis zu 250 Fuß, also etwa 80 Meter, über Grund absinken und über den Boden donnern. Eines dieser acht neuen Tieffluggebiete befindet sich in Mecklenburg-Vorpommern.
Bundeswehr und Fusion„Unser Gelände bekommt ihr nicht“
Die Bundeswehr überführt 200 Gelände in eine „strategische Reserve“. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine kuriose Auseinandersetzung mit den Betreibern des Techno-Festivals „Fusion“.
Von Georg Ismar, Berlin
Digital-Probleme bei Bundeswehr:Verheddert in der Komplexität
Die Bundeswehr will gut 16 000 Fahrzeuge digital umrüsten, auch als Antwort auf die russischen Fortschritte bei der elektronischen Kriegsführung. Doch neue Tests zeigen: Die Probleme sind weiter groß. Ein General mahnt: Das sei „kriegsentscheidend“.
