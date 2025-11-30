Zum Hauptinhalt springen

Bundeswehr und Fusion„Unser Gelände bekommt ihr nicht“

Lesezeit: 3 Min.

Kino auf dem Fusion-Festival in Lärz: fünf Tage Feierei.
Kino auf dem Fusion-Festival in Lärz: fünf Tage Feierei. (Foto: Philip Dulian/dpa)

Die Bundeswehr überführt 200 Gelände in eine „strategische Reserve“. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine kuriose Auseinandersetzung mit den Betreibern des Techno-Festivals „Fusion“.

Von Georg Ismar, Berlin

Einiges aus den Zeiten des Kalten Krieges kehrt gerade mit Wucht zurück. Auch, zum Beispiel, vielerorts längst vergessene Geräusche. Die Luftwaffe hat gerade mitgeteilt, dass ab sofort die taktischen Luftwaffengeschwader wieder verstärkt den Tiefflug in Deutschland trainieren werden. Kampfflugzeuge können für maximal zwei Minuten auf bis zu 250 Fuß, also etwa 80 Meter, über Grund absinken und über den Boden donnern. Eines dieser acht neuen Tieffluggebiete befindet sich in Mecklenburg-Vorpommern.

