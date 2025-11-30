Einiges aus den Zeiten des Kalten Krieges kehrt gerade mit Wucht zurück. Auch, zum Beispiel, vielerorts längst vergessene Geräusche. Die Luftwaffe hat gerade mitgeteilt, dass ab sofort die taktischen Luftwaffengeschwader wieder verstärkt den Tiefflug in Deutschland trainieren werden. Kampfflugzeuge können für maximal zwei Minuten auf bis zu 250 Fuß, also etwa 80 Meter, über Grund absinken und über den Boden donnern. Eines dieser acht neuen Tieffluggebiete befindet sich in Mecklenburg-Vorpommern.