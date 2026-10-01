Es sollte das größte Kriegsschiff der Bundeswehr werden, nun liegt in der Peene-Werft in Wolgast ein halb fertiger Rumpf, der verschrottet werden muss. 2,3 Milliarden Euro Steuergeld sind bereits verloren. Jetzt droht Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) jedoch zusätzlich ein Schadensersatzprozess um fast fünf Milliarden Euro. Das geht aus einem Schreiben des Anwalts Peter Gauweiler hervor, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt.