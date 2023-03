Ziele aus der Luft in zwei bis drei Kilometern Entfernung abschießen - eine Fähigkeit, die der "Skyranger", hier bei einer Ausstellung in Berlin 2022, der Bundeswehr wieder geben soll.

Von Mike Szymanski, Berlin

In der Bundeswehr werden die Pläne zum Wiederaufbau einer Heeresflugabwehr konkret. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung will das Verteidigungsministerium beim Rüstungskonzern Rheinmetall Dutzende mobile Skyranger-Systeme zum Kampf gegen gegnerische Drohnen, tieffliegende Jets und Hubschrauber sowie Flugkörper beschaffen. Sie sollen jene eklatante Lücke in der Verteidigung schließen, die mit der Ausmusterung des Flugabwehrkanonenpanzers Gepard im Jahr 2012 entstanden ist. Damals war die Heeresflugabwehrtruppe in der Bundeswehr aufgelöst worden.