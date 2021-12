Ein angeblicher Bundeswehrsoldat, der in einem Video im Internet Drohungen gegen den Staat ausgesprochen hatte, ist in München festgenommen worden. Ein Polizeisprecher sagte, der Mann sei am Donnerstagabend festgenommen worden. In dem etwa eine Minute langen Video-Clip verlangt der Mann, bei dem es sich nach Informationen der Zeitung Bild um einen im oberbayerischen Bad Reichenhall stationierten Oberfeldwebel der Gebirgsjäger handeln soll, unter anderem die Rücknahme der Corona-Maßnahmen und der Impfpflicht für Bundeswehr-Angehörige. "Dies ist eine Warnung", sagt er. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) reagierte auf Twitter auf das viel geteilte Drohvideo: "Die Bundeswehr braucht reflektierte und aufrechte Menschen, die fest auf dem Boden unseres Grundgesetzes stehen. Wer das nicht teilt, hat in unserer Bundeswehr nichts verloren!"