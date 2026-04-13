Über dem Gelände liegt metallisches Rattern, aus der Ferne sind Schüsse zu hören. Der Boden in Gardelegen in Sachsen-Anhalt ist von tiefen Panzerspuren aufgerissen. Ein Leopard-Panzer taucht auf, schiebt sich über das freie Feld – und verschwindet im nächsten Moment im Wald.
Deutsch-französische BrigadeKönnen diese Soldaten im Ernstfall gemeinsam kämpfen?
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Seit fast vierzig Jahren gibt es die deutsch-französische Brigade, sie gilt als Symbol europäischer Einigkeit. Doch bis heute zeigt sie auch, wie schwer es ist, zwei Armeen zusammenzubringen.
Von Sina-Maria Schweikle, Gardelegen
Nato-Manöver:Keiner für alle, alle für keinen
Bei einem Nato-Manöver in Norwegen üben 10 000 Soldaten und Soldatinnen den Ernstfall: die Verteidigung Europas. Es geht um das Beistandsversprechen, Artikel 5, aber letztlich um die Frage, ob Trumps Amerika dieses Versprechen überhaupt noch ernst nimmt.
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