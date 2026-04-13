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Deutsch-französische BrigadeKönnen diese Soldaten im Ernstfall gemeinsam kämpfen?

Lesezeit: 4 Min.

Der französische Soldat Leutnant Antoine wünscht sich einheitliche Fahrzeuge für beide Armeen.
Der französische Soldat Leutnant Antoine wünscht sich einheitliche Fahrzeuge für beide Armeen. Sina Schweikle

Seit fast vierzig Jahren gibt es die deutsch-französische Brigade, sie gilt als Symbol europäischer Einigkeit. Doch bis heute zeigt sie auch, wie schwer es ist, zwei Armeen zusammenzubringen.

Von Sina-Maria Schweikle, Gardelegen

Über dem Gelände liegt metallisches Rattern, aus der Ferne sind Schüsse zu hören. Der Boden in Gardelegen in Sachsen-Anhalt ist von tiefen Panzerspuren aufgerissen. Ein Leopard-Panzer taucht auf, schiebt sich über das freie Feld – und verschwindet im nächsten Moment im Wald.

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Bei einem Nato-Manöver in Norwegen üben 10 000 Soldaten und Soldatinnen den Ernstfall: die Verteidigung Europas. Es geht um das Beistandsversprechen, Artikel 5, aber letztlich um die Frage, ob Trumps Amerika dieses Versprechen überhaupt noch ernst nimmt.

SZ PlusVon Sina-Maria Schweikle, Hubert Wetzel (Text) und Friedrich Bungert (Fotos)

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