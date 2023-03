Die Bundeswehr soll sich an einem neuen europäischen Einsatz im Niger beteiligen. Das Bundeskabinett brachte am Mittwoch ein Mandat auf den Weg, das die deutsche Teilnahme an der sogenannten EU-Partnerschaftsmission in dem afrikanischen Land vorsieht. Dabei geht es um die Ausbildung und technische Unterstützung nigrischer Streitkräfte im Kampf gegen Terrorgruppen. Der Bundestag muss dem Mandat noch zustimmen, nach dem bis zu 60 Soldaten bis zum 31. Mai 2024 eingesetzt werden können. Hintergrund ist, dass Deutschland auch nach dem Abzug aus Mali in der Sahel-Region engagiert bleiben will.