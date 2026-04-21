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IrankriegBundesregierung treibt Planungen für Hormus-Einsatz voran

Lesezeit: 3 Min.

Minenjagdboot „Bad Bevensen“ im Marinehafen Kiel. Die Bundesregierung hofft auf ein UN-Mandat für den Einsatz solcher Schiffe.
Minenjagdboot „Bad Bevensen“ im Marinehafen Kiel. Die Bundesregierung hofft auf ein UN-Mandat für den Einsatz solcher Schiffe. Axel Heimken/dpa

Bundeskanzler Merz hat den Nationalen Sicherheitsrat einberufen, um über die Krise am Golf zu beraten. Eine Energie-Notlage sieht das Gremium nicht. Deutsche Kräfte könnten schon bald in Richtung Krisenregion aufbrechen.

Von Daniel Brössler, Berlin

Die Bundesregierung treibt die Vorbereitungen für eine Beteiligung der Bundeswehr an einem möglichen internationalen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus voran. Darauf verständigte sich nach Informationen der Süddeutschen Zeitung der von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) einberufene geheim tagende Nationale Sicherheitsrat (NSR) in einer Sitzung am Montagabend. Bereitstellen soll die Bundeswehr, wie von Merz am Freitag bei einem Treffen in Paris angeboten, unter bestimmten Voraussetzungen Fähigkeiten zum Minenräumen und zur Seeaufklärung.

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