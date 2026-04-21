Die Bundesregierung treibt die Vorbereitungen für eine Beteiligung der Bundeswehr an einem möglichen internationalen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus voran. Darauf verständigte sich nach Informationen der Süddeutschen Zeitung der von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) einberufene geheim tagende Nationale Sicherheitsrat (NSR) in einer Sitzung am Montagabend. Bereitstellen soll die Bundeswehr, wie von Merz am Freitag bei einem Treffen in Paris angeboten, unter bestimmten Voraussetzungen Fähigkeiten zum Minenräumen und zur Seeaufklärung.
IrankriegBundesregierung treibt Planungen für Hormus-Einsatz voran
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Bundeskanzler Merz hat den Nationalen Sicherheitsrat einberufen, um über die Krise am Golf zu beraten. Eine Energie-Notlage sieht das Gremium nicht. Deutsche Kräfte könnten schon bald in Richtung Krisenregion aufbrechen.
Von Daniel Brössler, Berlin
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