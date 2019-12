Die Bundesverteidigungsministerin ist fleißig. Kaum sind die Weihnachtstage vorbei, lässt Annegret Kramp-Karrenbauer die Öffentlichkeit gleich wieder an ihren Überlegungen teilhaben, den Einsatz der Bundeswehr in Westafrika zu verstärken und die Soldaten mit einem robusteren Mandat auszustatten. Diese Debatte ist insofern gerechtfertigt, als die Sahel-Zone gerade dem islamistischen Terrorismus anheimfällt, eine ganze Region in Westafrika - was unabsehbare Folgen auch für Europa haben dürfte. Ob daran einige Hundert Bundeswehr-Soldaten etwas zu ändern vermögen, ist eine andere Frage. Aber darüber kann man ja diskutieren.

Was die Überlegungen verwirrend macht, sind Vielzahl und Widersprüchlichkeit. So wird die Ministerin erklären müssen, warum sie für Solidarität unter Partnern wirbt, die Bundesregierung zwei Anfragen der Franzosen für Hilfe in Afrika aber jüngst zurückgewiesen hat. Hinzu kommt, dass ja Kramp-Karrenbauers erster großer Plan noch nicht offiziell vom Tisch ist, eine Sicherheitszone in Nord-Syrien einzurichten, an der die Bundeswehr beteiligt sein müsste. Zugleich spricht sie über mehr Soldaten in Afrika.

Das klingt nach einer Art Imperial overstretch, also einer Überdehnung der eigenen Fähigkeiten, wenn auch nur im Mittelmacht-Format.