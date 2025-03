Boris Pistorius lernt in diesen Tagen wohl jeden Zentimeter des Raums 5.228 im Jakob-Kaiser-Haus des Deutschen Bundestags kennen. Seit Freitag kam die Runde der 18 Chefsondierer von Union und SPD hier im Besprechungssaal von Unionsfraktionschef Friedrich Merz dreimal zusammen, viele Stunden wurde hier schon diskutiert. Es ist Stillschweigen vereinbart worden, aber der Verteidigungsminister dürfte auch drinnen die Rolle des Mahners übernommen haben. Der Dienstag beginnt für alle hier mit der Nachricht, dass Donald Trump der Ukraine ab sofort die gesamte Militärhilfe streichen will.

Pistorius und die Bundeswehr kämpfen gerade an drei Fronten zugleich. Sie brauchen mehr Geld, es geht um die Frage, was Deutschland zusätzlich für die Ukraine tun könnte. Und drittens um die eigene Aufrüstung. Es wird nach einem Ökonomen-Vorschlag über 400 Milliarden Euro für ein neues Bundeswehr-Sondervermögen diskutiert.

Praktisch startklar wäre ein neues Ukraine-Paket mit einem Volumen von drei Milliarden Euro; es war zuletzt wegen Finanzierungsfragen vom Kanzleramt blockiert worden. Haushälter betonen, es könne zeitnah beschlossen werden, sobald sich Union und SPD entsprechend über das Geld einigen.

Die Bundeswehr schickte bisher Material für 5,2 Milliarden Euro an die Ukraine

In den vergangenen Wochen waren 56 zusätzliche Militärfahrzeuge geschickt worden, dazu neue Munition für den Kampfpanzer Leopard 1, für den Marder-Schützenpanzer und rund 40 000 zusätzlich Schuss Munition für den Flakpanzer Gepard, der sich besonders bei der Drohnenabwehr als hilfreich erwiesen hat. In Deutschland war er ausrangiert und damit eine eigene Flugabwehr aufgegeben worden. Daher wurde bei Rheinmetall eine eigene neue Munitionsfertigungslinie aufgebaut, ausgemusterte Gepard-Flakpanzer wurden ertüchtigt oder im Ausland zurückbeschafft. Bislang bekam die Ukraine 57 Stück. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs ging nach Angaben aus dem Verteidigungsministerium Material aus Bundeswehrbeständen mit einem geschätzten Wiederbeschaffungswert von etwa 5,2 Milliarden Euro an die Ukraine. Außerdem wurden in Deutschland mehr als 10 000 ukrainische Soldaten ausgebildet.

Eine große Sorge ist, dass der Adlatus von Donald Trump, der Tech-Unternehmer Elon Musk, seine Starlink-Satelliten über der Ukraine abschalten könnte. „Diese Satelliten sind sehr wichtig, weil ein Großteil der Führungskommunikation der Ukrainer an der Front daran hängt“, sagt der Leiter des Ukraine-Stabs, Generalmajor Christian Freuding. Auch für den Einsatz von Drohnen und die Aufklärung werden sie gebraucht. Daher prüft die Bundeswehr, ob man neben mehr Munition auch mit Ersatz-Satelliten aushelfen kann, die Teil eines neuen Pakets wären. Es gehe um die „Durchhaltefähigkeit“.

Eine zentrale Lehre aus dem Ukraine-Krieg ist für die Bundeswehr-Oberen, dass es eine enorme Drohnen-Offensive braucht und im Eilverfahren eine verteidigungsfähige Luftverteidigung für Deutschland aufgebaut werden muss. „Die Bundeswehr braucht eine Vollausstattung. Dazu gehören eine Drohnen-Armee mit 100 000 Drohnen, 800 neue Panzer sowie 2000 Patriots und 1000 Taurus nur für Deutschland als ein Schutzschild in der Art des Iron Dome“, sagte CSU-Chef Markus Söder der Welt am Sonntag.

Doch außer den Zukunftssorgen beschäftigen die Bundeswehr gerade auch sehr gegenwärtige Probleme. Hochrangige Offiziere erreichen plötzlich mitunter niemanden mehr im Pentagon oder anderswo. Frühere Ansprechpartner sind weg. Es gibt einen großen Umbau, auch in den Nato-Strukturen. In den vergangenen Jahren war die Militärkooperation mit den USA deutlich ausgebaut worden, in Alaska durfte die Luftwaffe erstmals auf amerikanischem Boden eine Großübung anführen, bei der ein Angriff auf einen Nato-Staat trainiert wurde. Vieles wirkt nun weit weniger berechenbar. So hatten die rund 50 Ukraine-Unterstützer-Staaten im Ramstein-Format getagt. Was soll daraus werden, wenn die USA nicht mehr mitmachen? Bisher traf man sich in der Regel auf der Airbase in Rheinland-Pfalz - aber hier haben die Amerikaner das Sagen.

Hinter der aktuellen Funkstille dräut ein weiteres gravierendes Problem. Was wird aus dem US-Nuklearschutz für Europa? Bisher lagern am Fliegerhorst Büchel in Rheinland-Pfalz amerikanische Atomwaffen, die im Rahmen der nuklearen Teilhabe von Bundeswehrsoldaten ins Ziel geflogen würden. Statt der veralteten Tornados sollen dafür F-35-Kampfjets in den USA gekauft werden und diese dafür künftig bereitstehen. Für mindestens zehn Milliarden Euro sollen 35 dieser Kampfflugzeuge angeschafft und die Infrastruktur in Büchel erneuert werden. Es geht hier auch um einen Austausch hochsensibler Daten. Macht man sich hier zu abhängig? Änderungen seien nicht geplant, betont das Verteidigungsministerium auf SZ-Anfrage.

Entscheidend für die Zukunft der Nato könnte der Gipfel im Juni werden

Auch auf die Nato-Planungen der Bundeswehr könnte die Wende in der US-Politik enorme Auswirkungen haben. So soll eine Bundeswehrbrigade mit rund 5000 Soldaten zum Schutz der Nato-Ostflanke dauerhaft in Litauen stationiert werden. Sollten die USA ihre Truppen in einem Abkommen mit Russland aus den früheren Staaten des Warschauer Pakts abziehen, könnte es, so die Befürchtung von Militärexperten, sehr einsam und gefährlich werden für die Brigade. Das gefürchtete Szenario ist, dass Russland im Baltikum mit gezielten Provokationen testen könnte, ob die Nato-Beistandspflicht nach Artikel 5 ohnehin nur noch auf dem Papier steht. Von Belarus aus und der russischen Exklave Kaliningrad könnte das Baltikum relativ schnell vom restlichen Nato-Gebiet abgeschnitten werden.

Entscheidend könnte nun der Gipfel der 32 Nato-Staaten im Juni in Den Haag werden. Dort wird es wegen der russischen Bedrohung um eine Erhöhung der militärischen Fähigkeiten geben – wenn aber die USA nicht mitziehen, wäre das kaum zu schultern. Im Rahmen der neuen Verteidigungsplanung könnte die Zahl der Kampfbrigaden im Bündnis von 82 auf rund 130 steigen. Da Deutschland bisher etwa zehn Prozent der Nato-Fähigkeiten beisteuert, müssten mindestens fünf weitere Bundeswehr-Brigaden hinzukommen. Geschätzt wird, dass die deutschen Verteidigungsausgaben dafür von derzeit zwei auf etwa 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen müssten, auf bis zu 150 Milliarden Euro im Jahr. Egal, wer neuer Verteidigungsminister wird, es dürfte eine große Aufgabe werden.