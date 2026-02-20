Das Bundesverteidigungsministerium von Minister Boris Pistorius (SPD) hat die Bedenken wegen der Beteiligung des amerikanischen Tech-Milliardärs Peter Thiel an Stark Defence, einem deutschen Hersteller von Kampfdrohnen, zur Kenntnis genommen – und betrachtet sie als entkräftet.
BundeswehrDrohnen-Deal soll durchgezogen werden – trotz Peter Thiel
Nach heftiger Kritik hat sich das Verteidigungsministerium beim Drohnenhersteller Stark Defence nach der Rolle des Investors Peter Thiel erkundigt. Nun hält die Bundeswehr die Vorwürfe für entkräftet – und der Bundestag soll das Milliardengeschäft in der kommenden Woche billigen.
Von Georg Ismar, Berlin
