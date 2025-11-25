Bei Besuchen an der ukrainischen Front in Charkiw können ausländische Generäle gerade gut studieren, wie stark Russland in der elektronischen Kampfführung ist. Abgeschossenes Gerät lässt einiges an Rückschlüssen zu, das fängt bei Drohnen an. Im Prinzip ist in heutiger Zeit jeder Soldat auf dem Gefechtsfeld ein Sensor, es entsteht ein gläsernes Lagebild. Die Russen sind erfolgreich darin, die Kommunikation zu stören, die Gegner in ihren Stellungen zu orten und daraus sofort Daten für Drohnenangriffe zu generieren.