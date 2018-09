27. September 2018, 18:55 Uhr Bundeswehr Die Berater-Armee

Das Wissen der externen Helfer gehört in die Truppe.

Von Mike Szymanski

Der Bundeswehr fehlt es bekanntlich an fast allem: an Flugzeugen und Panzern, an Soldaten und Platz. Woran es der Truppe keineswegs mangelt, das sind teure Berater und Hilfskräfte von außen. Dafür hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gesorgt. Sie tut gerade so, als gehe es darum, die Bundeswehr neu zu erfinden.

Der Rechnungshof hat in zwei Prüfberichten jetzt Einblicke in das System der stillen Helfer der Ministerin ermöglicht: Auf Vergabe- und Wettbewerbsrecht wurde bei den Aufträgen an Dritte weitgehend gepfiffen. Wer erst einmal einen Job hat, kann hoffen, lange zu bleiben. So bequem ist die Truppe schon geworden. Ob die Externen ihr überhaupt etwas bringen, einen Mehrwert darstellen, danach wurde nicht einmal gefragt.

Ein Skandal? Eine Kapitulation. Der Fall zeigt, wie schlecht es um die Bundeswehr nach Schrumpfkur und Einstellungsstopp für ziviles Personal bestellt ist. Aus eigener Kraft kann die Bundeswehr ihren Dienst kaum noch verrichten. Ohne externe Berater läuft anscheinend nichts mehr: weder die Bundeswehr-IT noch der Hightech-Panzer. Das Wissen darüber gehört aber nicht allein in die Privatwirtschaft, sondern in die Truppe. Berater und Helfer sollten nur auf Zeit im Haus sein. Sie dürfen nicht als Teil der Truppe behandelt werden.