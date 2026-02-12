Deutschland schickt seinen ranghöchsten Soldaten in das Rennen um den Posten des Vorsitzenden des Nato-Militärausschusses. Das kündigte Verteidigungsminister Boris Pistorius an. Generalinspektor Carsten Breuer habe sich aufgrund seiner analytischen Fähigkeiten und seines Weitblicks einen Namen gemacht, auch mit Blick auf die Bedrohungslage in Europa. Er habe deshalb zahlreiche Unterstützer, erklärte Pistorius. Nach Angaben der Nato soll der Nachfolger des derzeitigen Amtsinhabers Giuseppe Cavo Dragone im September bestimmt werden und im Sommer 2027 das Amt antreten. Der Vorsitzende des Militärausschusses gilt neben dem Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa als einflussreichster Nato-Militär.