Sebastian Schäfer konnte in Kiew im Juli bei einer geheimen Vorführung das Delta-System des ukrainischen Militärs kennenlernen. Er kam sichtlich beeindruckt aus der Vorführung, so wie auch sein mit ihm reisender SPD-Kollege Andreas Schwarz. Als für den Verteidigungsetat zuständiger Haushaltspolitiker kennt der Grünen-Bundestagsabgeordnete Schäfer all die Ärgernisse und Milliardenkosten bei den Bemühungen, die Bundeswehr ins digitale Zeitalter zu hieven. Hier aber konnte er erleben, was für deutlich weniger Geld möglich sein kann.

Delta ist eine relativ einfach zu nutzende Militär-Software, die mithilfe künstlicher Intelligenz in Echtzeit ein Lagebild von der Front liefern kann. Truppenbewegungen, Drohnenstarts, Zielerfassung, alles lässt sich hierüber sehen und steuern. Soldaten können Delta wie eine App nutzen, dort ist auch ihr Wehrpass hinterlegt.

Pistorius und sein ukrainischer Kollege Chmara haben eine Absichtserklärung unterzeichnet

Die Bundeswehr ist nun die erste ausländische Armee, die Zugriff auf Delta bekommt, in einer Variante, die noch auf die eigenen Bedürfnisse angepasst wird. Am Montag hatten Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und sein ukrainischer Kollege Jewhenij Chmara eine Absichtserklärung unterzeichnet: Die beiden Länder wollen das Delta-System gemeinsam weiterentwickeln und für eine Nutzung in der Bundeswehr erproben.

Besonders angetan zeigte sich bei Besuchen in der Ukraine wiederholt der frühere Leiter des Sonderstabs Ukraine, der heutige Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding: Denn alles, was es an Informationen über den Gegner gebe, an Aufklärungsdaten, werde hier mit KI-Unterstützung gebündelt und in Echtzeit als Information den Soldaten zur Verfügung gestellt. Selbst US-Vertreter zeigten sich beeindruckt von dem System.

Freuding wird im neuen Jahr Generalinspekteur der Bundeswehr, in Nachfolge von Carsten Breuer, der zur Nato wechselt. Ihm ist der Wissenstransfer, das Nutzen der Lehren aus diesem Krieg, ein Anliegen. Das von den ukrainischen Streitkräften genutzte „Battlefield Management System Delta“ bündele auf dem Gefechtsfeld Daten aus unterschiedlichen Quellen zu einem digitalen Echtzeitlagebild und könne so die eigene Aufklärung, Planung und Gefechtsführung beschleunigen, betont ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Das Deutsche Heer habe Delta bereits im vergangenen Monat mit Unterstützung ukrainischer Berater und Ausbilder im Rahmen einer Drohnenübung erprobt.

Auch beim Aufbau eines Drohnenregiments setzt die Bundeswehr auf ein Lernen von der Ukraine. Aus Sicht des Grünen-Politikers Sebastian Schäfer zeigt dieses Beispiel einen oft unbeachteten Aspekt der deutschen Militärhilfe für die Ukraine, die in diesem Jahr 11,5 Milliarden Euro umfasst: Nämlich dass man dabei auch einen privilegierten Zugang zu Neuentwicklungen bekomme, die auch für die eigene Verteidigungsfähigkeit entscheidend sein können. „Das Beispiel zeigt, dass diese Unterstützung für die Ukrainer am Ende auch zu uns zurückkommt und Systeme entwickelt werden, die auch uns nützen“, sagt Schäfer. Vielleicht ist das keine unwichtige Nachricht, da sich gerade in einer Umfrage für die Körber-Stiftung 53 Prozent gegen eine Fortsetzung der Militärhilfe ausgesprochen haben.

Und angesichts überbordender Verteidigungsausgaben – für 2027 sind fast 140 Milliarden Euro geplant – kann das auch bei der Suche nach günstigeren Lösungen helfen. „Wir haben in Kiew gesehen, was da drinsteckt, welche Macht dieses System hat. Es wurde sehr schnell und verhältnismäßig günstig auf den Weg gebracht hat, mit Kosten von einer knappen Milliarde“, betont Schäfer. Es sei sehr zu begrüßen, dass auch die Bundeswehr Delta nun nutzen wolle. „Wir suchen ja händeringend nach funktionierenden Digitallösungen für die Bundeswehr.“ Er zeigt sich jedenfalls überzeugt: „Wenn wir in Deutschland so ein System in Auftrag gegeben hätten, hätte es ein Vielfaches gekostet. Und wahrscheinlich nicht die Leistungsfähigkeit erreicht.“