Es ist eine illustre Liste an Sachverständigen, die den Gesetzentwurf für einen neuen Wehrdienst bewerten sollen. Doch wie dieser Dienst bis dahin aussehen wird, das ist noch offen. Bei den Verhandlungen zwischen Union und SPD geht es nun auch um ein Losverfahren, sollten sich nicht genug Männer freiwillig für die Bundeswehr melden.
Wehrdienst-Debatte„Pistorius kann mich jederzeit anrufen“
Nun diskutieren Union und SPD sogar über eine Wehrpflicht per Los. Doch die Generation, die wieder zum Bund soll, fühlt sich viel zu wenig gehört. Quentin Gärtner, Chef der Bundesschülerkonferenz, will ihr nun eine Stimme verleihen.
Von Georg Ismar, Berlin
Bundeswehr:Ein Wehrdienst, der wackelt
Die Union verschiebt die Beratungen zum neuen Wehrdienst. Es gibt rechtliche Zweifel an Pistorius’ Gesetzentwurf. Die Frage ist, wann eine Pflicht greifen soll und ob wirklich alle Männer wieder zur Musterung müssen.
