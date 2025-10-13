Nun diskutieren Union und SPD sogar über eine Wehrpflicht per Los. Doch die Generation, die wieder zum Bund soll, fühlt sich viel zu wenig gehört. Quentin Gärtner, Chef der Bundesschülerkonferenz, will ihr nun eine Stimme verleihen.

Es ist eine illustre Liste an Sachverständigen, die den Gesetzentwurf für einen neuen Wehrdienst bewerten sollen. Doch wie dieser Dienst bis dahin aussehen wird, das ist noch offen. Bei den Verhandlungen zwischen Union und SPD geht es nun auch um ein Losverfahren, sollten sich nicht genug Männer freiwillig für die Bundeswehr melden.