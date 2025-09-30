Zum Hauptinhalt springen

VerteidigungspolitikIst Deutschland schon im Spannungsfall?

Lesezeit: 2 Min.

Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter (CDU), hier noch als Vizevorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag.
Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter (CDU), hier noch als Vizevorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag. (Foto: Monika Skolimowska/dpa)

CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat angesichts russischer Provokationen im Nato-Luftraum die Ausrufung des Spannungsfalls gefordert. Das kommt in seiner Partei und bei Kanzler Merz gar nicht gut an.

Von Georg Ismar und Robert Roßmann, Berlin

Roderich Kiesewetter ist nichts geworden in der neuen Regierung, er ist auch nicht mehr Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Der CDU-Außenpolitiker hat nun mehr Zeit und schreibt ein Buch, geplanter Titel: „Was wollen wir? Was können wir? Deutschlands Rolle in der globalen Machtverschiebung“. Kiesewetter versteht es, sich im Gespräch zu halten. Jetzt hat er gefordert, Deutschland müsse gemäß Artikel 80a des Grundgesetzes den Spannungsfall ausrufen.

