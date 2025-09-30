Ist Deutschland schon im Spannungsfall?

CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat angesichts russischer Provokationen im Nato-Luftraum die Ausrufung des Spannungsfalls gefordert. Das kommt in seiner Partei und bei Kanzler Merz gar nicht gut an.

Von Georg Ismar und Robert Roßmann, Berlin