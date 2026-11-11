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BundeswehrWas Pistorius gegen sexuelle Belästigungen und Übergriffe tun will

Lesezeit: 4 Min.

Verteidigungsminister Boris Pistorius äußert sich am Dienstag zusammen mit dem Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, zu der Studie „Sexualisiertes Fehlverhalten in den Streitkräften“.
Verteidigungsminister Boris Pistorius äußert sich am Dienstag zusammen mit dem Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, zu der Studie „Sexualisiertes Fehlverhalten in den Streitkräften“.
Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Verteidigungsminister beschönigt das Ausmaß von Fehlverhalten in der Truppe nicht. Seine Linie: Null Toleranz. Mit 34 Maßnahmen will er nun erreichen, dass auch weiterhin Frauen zur Bundeswehr wollen.

Von Georg Ismar, Berlin

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Das hier ist einer der schwierigeren Auftritte für Boris Pistorius – und er macht mit einem Blick auf seine Uhr klar, dass für Fragen wenig Zeit sei. Er müsse um zehn Uhr im Kanzleramt sein, der Kanzler habe heute Geburtstag. „Da sollte ich nicht zu spät kommen.“ Gerade hat er drinnen den Mitgliedern des Verteidigungsausschusses erschütternde Zahlen zu sexuellem Fehlverhalten in der Bundeswehr vorgestellt, nun wird er gefragt, was er einer Mutter sagen würde, die Sorge hat, ob sie ihre Tochter noch zur Bundeswehr schicken kann.

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