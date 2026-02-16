Die SPD-Politikerin Siemtje Möller, 42, vertritt im Bundestag den Wahlkreis Wilhelmshaven, wo die Marine einen großen Stützpunkt hat. Marc Wietfeld, 35, war Hauptmann beim Heer, vor vier Jahren gründete er das Münchner Rüstung-Start-up Arx Robotics. Das Gespräch fand in Möllers Büro im Bundestag statt.