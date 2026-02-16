Die SPD-Politikerin Siemtje Möller, 42, vertritt im Bundestag den Wahlkreis Wilhelmshaven, wo die Marine einen großen Stützpunkt hat. Marc Wietfeld, 35, war Hauptmann beim Heer, vor vier Jahren gründete er das Münchner Rüstung-Start-up Arx Robotics. Das Gespräch fand in Möllers Büro im Bundestag statt.
Rüstung„Wir müssen einfach viel schneller werden“
Lesezeit: 6 Min.
Die Bundeswehr erhält Milliarden. Aber wenn wir das viele Geld falsch ausgeben, ist das Land trotzdem nicht verteidigungsfähig, sagt Rüstungsunternehmer Marc Wietfeld im Gespräch mit SPD-Politikerin Siemtje Möller. Die warnt vor einer gefährlichen Abhängigkeit.
Interview von Detlef Esslinger und Joachim Käppner
Bundeswehr:Ein Drohnen-Deal mit Peter Thiel?
Die Truppe schafft für 600 Millionen Euro Kampfdrohnen an. Dabei kommt wohl auch ein Start-up zum Zug, an dem der Tech-Investor und Trump-Unterstützer beteiligt ist. Das dürfte Diskussionen geben.
Lesen Sie mehr zum Thema