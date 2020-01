Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels, hat den Militärischen Abschirmdienst (MAD) aufgefordert, einmal im Jahr über Extremismus in den Streitkräften zu informieren. Der MAD solle "einen Tätigkeitsbericht mit seinen Erkenntnissen und Zahlen vorlegen", sagte der SPD-Politiker. Der MAD sei neuerdings eine Bundesoberbehörde wie das Bundesamt für Verfassungsschutz, so Bartels, daher erscheine es ihm "ungewöhnlich, dass bisher die einzige seriöse Datenquelle" für Zahlen zum Rechtsextremismus in der Bundeswehr "der Jahresbericht des Wehrbeauftragten ist." Rechtsextremismusvorwürfe gegen Bundeswehrsoldaten hat es in jüngerer Vergangenheit schon mehrfach gegeben.