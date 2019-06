28. Juni 2019, 18:55 Uhr Bundeswehr Auslandseinsätze verlängert

Der Bundestag hat am Freitag zwei Bundeswehreinsätze für jeweils ein Jahr verlängert. Für die KFOR-Mission im Kosovo wurde aber die maximale Stärke des deutschen Kontingents von bisher 800 auf künftig 400 Soldaten halbiert. Tatsächlich im Einsatz sind derzeit nur etwa 70 Soldaten. Bei der Unifil-Mission im Libanon wurde die Obergrenze von 300 Soldaten beibehalten. An diesem Einsatz beteiligt sich die Marine derzeit mit einer Korvette und etwa 140 Soldaten. AfD und Linke hatten in der Debatte deutlich gemacht, dass sie den weiteren Einsatz deutscher Soldaten in beiden Missionen ablehnen.