Das Verteidigungsministerium hat Kritik aus dem Bundesrechnungshof an Schusstests mit dem neuen Sturmgewehr für die Bundeswehr zurückgewiesen. "Die Anforderungen an den Hersteller, damit er die Vorgaben erfüllen kann, wurden nicht gesenkt", sagte ein Sprecher am Freitag in Berlin. Auch falle das Gewehr - das G95 des Herstellers Heckler & Koch - bei der Präzision nicht durch. Nachdem die Waffe Auswahltests erfolgreich bestanden habe, müsse das Gewehr nun unter Truppenbedingungen beweisen, dass es die Bedingungen erfülle. Laut Medienberichten hatte der Rechnungshof Ungereimtheiten bei Schusstests gerügt. Das Beschaffungsamt habe sich darauf eingelassen, Prüfungen statt mit der Gefechtsmunition mit ziviler Munition zu schießen und "die Nachweispflichten des Waffenherstellers zum Nachteil der Bundeswehr vereinfacht".