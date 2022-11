Von Paul-Anton Krüger, Berlin

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat angekündigt, dass Deutschland sein Engagement in der Sahelzone ausbauen wird, ungeachtet des Beschlusses, die Bundeswehr bis Mitte 2024 aus dem UN-Stabilisierungseinsatz Minusma in Mali abzuziehen. Die Bundesregierung habe entschieden, dass "wir unser Engagement in dieser krisengebeutelten Region neu aufstellen werden, gemeinsam mit unseren internationalen Partnern", sagte sie am Mittwoch bei der Haushaltsdebatte im Bundestag.