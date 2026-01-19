Eines lässt sich sicher sagen, dieser Ausflug von 15 Soldaten nach Grönland ist die bis dato am meisten beachtete Erkundungsmission in der Geschichte der Bundeswehr. Außerdem ist es die erste, die zur Androhung von Strafzöllen durch die Vereinigten Staaten geführt hat. Und bei der ein Ort namens Kangerlussuaq eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt.
Bundeswehr in GrönlandDas überraschende Ende einer Dienstreise
Lesezeit: 3 Min.
Nein, das Zurückrufen der Soldaten aus Grönland sei keineswegs eine Reaktion auf Donald Trumps Zollrundumschlag gewesen, betont die Bundeswehr. Eine Aufgabe blieb dort allerdings liegen.
Von Georg Ismar, Berlin
Trumps Drohungen:Grönland wird zur Existenzfrage für die EU
Der französische Präsident Macron vergleicht Trumps Grönland-Politik mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Auch die Bundesregierung scheint bereit zu sein für harte Gegenmaßnahmen. Schlägt die EU jetzt im Zollstreit zurück? In den nächsten Tagen soll es einen Sondergipfel geben.
