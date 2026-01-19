Eines lässt sich sicher sagen, dieser Ausflug von 15 Soldaten nach Grönland ist die bis dato am meisten beachtete Erkundungsmission in der Geschichte der Bundeswehr. Außerdem ist es die erste, die zur Androhung von Strafzöllen durch die Vereinigten Staaten geführt hat. Und bei der ein Ort namens Kangerlussuaq eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt.