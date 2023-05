Die Bundesregierung hat die Weichen für den Abzug der deutschen Streitkräfte aus Mali gestellt. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch eine Verlängerung des deutschen Blauhelmeinsatzes in dem westafrikanischen Land um ein weiteres Jahr. Es werde die letztmalige Verlängerung sein, sagte ein Regierungssprecher. Nach Angaben einer Sprecherin von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) soll die Rückverlegung der Streitkräfte schon am 1. Juni beginnen. Aktuell sind etwa 1000 deutsche Soldaten in dem westafrikanischen Land stationiert.