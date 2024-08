Bundeswaldgesetz:Die Axt im Walde

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Was im deutschen Wald los ist, das wird seit Jahren sauber erhoben. Nur jeder fünfte Baum, so steht es schwarz auf weiß im aktuellen Waldzustandsbericht, ist wirklich gesund. Bei mehr als jedem dritten haben sich schon die Kronen gelichtet. Der Rest des Waldes kränkelt vor sich hin. Der Wald, so hat der zuständige Minister Cem Özdemir (Grüne), zuletzt im Mai festgestellt, entwickle sich zum Dauerpatienten. „Die Klimakrise hat ihn fest im Griff.“