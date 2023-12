Das umstrittene Kohlekraftwerk Datteln 4 kann weiterlaufen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hob am Donnerstag ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster auf, das 2021 den Bebauungsplan für die Großanlage im nördlichen Ruhrgebiet für rechtswidrig erklärt hatte. Damit bleibt das Kraftwerk mit einer Leistung von mehr als 1000 Megawatt Strom vorerst am Netz. Die Entscheidung aus Leipzig dürfte die schwarz-grüne Landesregierung von Nordrhein-Westfalen vor einem erneuten Konflikt mit der Klimabewegung bewahren, die seit Jahren die Stilllegung des jüngsten Kohle-Meilers in Deutschland fordert. Wegen der weggebrochenen Gaslieferungen aus Russland hatte Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) bereits voriges Jahr die Laufzeit mehrerer Braunkohle-Kraftwerke in NRW verlängern müssen.