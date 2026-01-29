Die Bundesregierung muss mehr tun, um die deutschen Klimaziele einzuhalten. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bestätigte am Donnerstag ein entsprechendes Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg, das die Deutsche Umwelthilfe 2024 erstritten hatte. Eine Revision der Bundesregierung wiesen sie zurück. Das könnte nun gravierende Auswirkungen auf die deutsche Klimapolitik haben.