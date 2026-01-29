Die Bundesregierung muss mehr tun, um die deutschen Klimaziele einzuhalten. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bestätigte am Donnerstag ein entsprechendes Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg, das die Deutsche Umwelthilfe 2024 erstritten hatte. Eine Revision der Bundesregierung wiesen sie zurück. Das könnte nun gravierende Auswirkungen auf die deutsche Klimapolitik haben.
Bundesverwaltungsgericht: Die Bundesregierung muss mehr fürs Klima tun
Die Umwelthilfe hatte von der Regierung verlangt, sie müsse die Emissionen stärker senken – und bekommt damit auch beim Bundesverwaltungsgericht recht. Der Bund muss jetzt nachlegen.
Interne Unterlagen zeigen, wie unerbittlich die rot-grün-gelbe Regierungskoalition über das Klimaschutzgesetz stritt – und es dann immer weiter verwässerte. Vor allem die Grünen ließen Federn.
