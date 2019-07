16. Juli 2019, 16:54 Uhr Bundesverteidigungsministerium Die Nachfolge-Regelung für von der Leyen ist kompliziert

Ursula von der Leyen hat sich länger als Verteidigungsministerin gehalten als ihre Vorgänger unter Merkel. Nun tritt sie zurück.

Es gilt als sicher, dass Merkel die Nachfolgefrage bereits an diesem Mittwoch klären wird.

Doch ein neuer Minister könnte wegen der Sommerpause des Bundestags nur in einer kostspieligen Sondersitzung vereidigt werden.

Für einen amtierenden Minister, der nur das Ressort wechselt, wäre dies jedoch kein Problem.

Von Nico Fried , Berlin

Ursula von der Leyen ist weg, und alles könnte eigentlich ganz einfach sein. Denn es gibt für die notwendige Kabinettsumbildung eine naheliegende Variante. Angela Merkel macht Jens Spahn zum Verteidigungsminister und Annette Widmann-Mauz (alle CDU) zur Gesundheitsministerin. Beriefe Merkel dann wieder eine Frau als Integrationsbeauftragte, wäre ihre persönliche Vorgabe eingehalten, in etwa die Parität der Geschlechter bei den CDU-Posten im Kabinett zu wahren.

Spahn, 39, einst ausgemustert, hat zwar nicht gedient, hinterließ aber in der gegenwärtigen Regierung bislang von allen CDU-Ministern den besten Eindruck. Widmann-Mauz, 53, derzeit Integrationsbeauftragte im Rang einer Staatsministerin im Kanzleramt, würde zurückkehren zu ihrem ursprünglichen politischen Fachgebiet, der Gesundheitspolitik, und in das Ministerium, in dem sie bereits einige Jahre als Staatssekretärin gearbeitet hat. Die Sache hat nur einen Haken: Angela Merkel macht bei der Verteilung von Ämtern und Posten gerne mal gerade nicht das, was allgemein erwartet wird.

Ursula von der Leyen (CDU), deren Nachfolge nun geregelt werden muss, ist dafür das prominenteste Beispiel. Es war eine große Überraschung, als Merkel bei der Besetzung des Verteidigungsministeriums 2013 erstmals eine Frau berief. Auch wenn von der Leyens Bilanz fünfeinhalb Jahre später als sehr durchwachsen gilt, war sie unter Merkel immerhin die einzige der Minister an der Spitze der Bundeswehr, die sich länger als eine Legislaturperiode im Amt halten konnten.

Merkels sonstige Verteidigungsminister agierten eher glücklos. Franz-Josef Jung (CDU) wurde 2010 noch nach dem Ausscheiden aus dem Amt von den politischen Spätfolgen des Bundeswehr-Bombardements zweier Tanklastzüge in Afghanistan mit Dutzenden Toten eingeholt und musste von seinem neuen Posten als Arbeitsminister zurücktreten. Karl-Theodor zu Guttenberg, der letzte CSU-Mann an der Spitze des Ressorts, stolperte über seine Doktorarbeit. Und Thomas de Maizière (CDU) verhedderte sich so sehr in der Affäre um die Beschaffung der Drohne Euro-Hawk, dass Merkel ihn lieber aus der politischen Schusslinie nahm und 2013 ein zweites Mal zum Innenminister machte.

Als sicher gilt, dass Merkel die Nachfolge von der Leyens bereits an diesem Mittwoch regeln wird. Das Verteidigungsministerium ist zu bedeutend, als dass es während der Sommerpause wochenlang nur geschäftsführend verwaltet werden könnte. Weil Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Urlaub weilt, müsste die Ernennung in Schloss Bellevue eigentlich der amtierende Bundesratspräsident Daniel Günther als protokollarisch zweiter Mann im Staate vornehmen. Weil der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein sich aber auf Auslandsreise befindet, kommt sein Stellvertreter zum Einsatz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller.

Zusätzlich kompliziert wird die Sache, weil der Bundestag Sommerpause hat, weshalb eine etwaige Vereidigung eines neuen Ministers nur in einer kostspieligen Sondersitzung des Parlaments erfolgen könnte. Da der Bundestag wegen seiner hohen Zahl an Abgeordneten und den Problemen bei der Neuregelung des Wahlrechts ohnehin schon negative Schlagzeilen gemacht hat, dürfte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) an zusätzlichen Berichten über die teuere Rückholung einiger Abgeordneter aus weit entfernten Urlaubsorten wenig gelegen sein. Zudem stünde der Sitzungssaal im Reichstagsgebäude nicht zur Verfügung, weil dort derzeit Teile der Technik, der Löschanlage sowie der Teppichboden erneuert werden.

Und was ist mit Annegret Kramp-Karrenbauer?

Für einen bereits amtierenden Minister, der nur das Ressort wechselt, ist das alles kein Problem - in diesem Falle wäre keine erneute Vereidigung notwendig. Im Falle eines Neuzugangs im Kabinett müsste die Eidesleistung hingegen nach allgemeiner Lesart des Grundgesetzes in einem nahen zeitlichen Zusammenhang mit der Ernennung erfolgen. Erst dann kann das Amt vollumfänglich, wie die Juristen sagen, ausgeübt werden. Sollte das Duo Spahn/Widmann-Mauz zum Zuge kommen, wäre deswegen eine Zwei-Stufen-Lösung wahrscheinlich. Neuer Verteidigungsminister an diesem Mittwoch, neue Gesundheitsministerin nach der Sommerpause.

Denkbar wäre, dass Merkel bei einer Rochade einen kleinen Umweg geht, Peter Altmaier (CDU) zum Verteidigungsminister beruft und Spahn das Wirtschaftsressort gibt. Altmaier, 61, hat nicht nur Wehrdienst geleistet, er verfügt auch über viele Jahre Kabinettserfahrung. Allerdings stand er als Wirtschaftsminister in teilweise starker Kritik. Sein Wechsel könnte zwar als Hilfsdienst Merkels gegenüber einem loyalen Weggefährten ausgelegt werden, nicht aber unbedingt als Aufbruchssignal in die Reihen der Bundeswehr.

Und was ist mit Annegret Kramp-Karrenbauer? Die CDU-Vorsitzende könnte wohl jederzeit ins Kabinett, wenn sie das wollte. Bislang aber will sie nach eigenem Bekunden nicht. Die Parteichefin hätte als Ministerin zwar einen bedeutend größeren Apparat zur Verfügung, der letztlich auch zur Stärkung ihrer persönlichen Autorität dienlich sein könnte. Andererseits gäbe sie ein Stück ihrer Autonomie gegenüber der Kanzlerin auf.