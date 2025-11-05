Patrick Schnieder streicht kurzfristig 105 Millionen Euro Subventionen für Fernzüge. Abgeordnete von Union und SPD kritisieren das heftig – dann kommt es zu einer überraschenden Wendung. Kann das Geld doch noch fließen?

Weniger in aller Öffentlichkeit streiten, das hat sich die schwarz-rote Koalition Ende August feierlich vorgenommen. Bislang klappt das mal mehr, mal weniger gut. Die Verkehrspolitiker von Union und SPD haben es nun hinbekommen – und den Streit einfach in eine nicht öffentliche Sitzung des Verkehrsausschusses verlagert.